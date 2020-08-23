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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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Газета.Ru

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400

Газета.Ru09:17
Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30
РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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«Уфа» резко ответила арбитру Федотову, защитившему Вилкова

«Уфа» ответила бывшему арбитру РПЛ Игорю Федотову, который заявил, что у него нет вопросов по работе судьи Михаила Вилкова на матче четвертого тура Тинькофф РПЛ «Уфа» – «Ростов» (0:1). После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, кто клуб рассмотрит вариант снятия с чемпионата из-за судейства, и потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи.
Спорт день за днем14:14
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