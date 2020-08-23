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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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РИА Новости

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

РИА Новости07:18
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
ТК Звезда

В ФСВТС опровергли сообщения о контракте с Турцией по второму полку С-400

ТК Звезда07:30
Газета.Ru

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400

Газета.Ru09:17
Известия

Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

ТАСС05:58
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
РИА Новости09:06
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости07:44

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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