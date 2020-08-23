Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
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Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400
Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", — отметил Михеев.
РИА Новости05:44
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