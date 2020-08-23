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Российская газета
Российская газета

Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400

Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сейчас идет обсуждение финансовых условий исполнения поставок.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", — отметил Михеев.
РИА Новости05:44
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

Взгляд.ру06:48
Газета.Ru

Турция заказала у России вторую партию С-400

Газета.Ru05:50
Коммерсантъ

Россия может подписать новый контракт с Турцией на С-400 в 2021 году

Коммерсантъ05:20
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Глава «Ростеха» анонсировал контракты на поставку Турции С-400 в 2021 году

Известия05:21
РИА Новости

Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

РИА Новости05:44
RT на русском

Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

RT на русском06:18
ТАСС

Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Для участия в «цепи» от Вильнюса до границы Белоруссии зарегистрировались 48 тыс. человек

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ТАСС02:26

Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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