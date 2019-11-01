Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

По мнению экспертов, сотрудничество РФ и Турции стало важной частью процесса нормализации обстановки в Сирии. Российские и турецкие военные начали 1 ноября первое совместное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российское Минобороны.
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Вслед за международными посредниками договороспособности ждут и от участников конфликта

Коммерсантъ15:32

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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РИА Новости12:40

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Газета.Ru12:24

РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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Российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование Сирии

Вестник Кавказа13:23

Первое совместное патрулирование России и Турции в Сирии продлилось четыре часа

ТАСС09:47
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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