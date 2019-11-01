Армия и оружие
RT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
По мнению экспертов, сотрудничество РФ и Турции стало важной частью процесса нормализации обстановки в Сирии. Российские и турецкие военные начали 1 ноября первое совместное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российское Минобороны.
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