Армия и оружие
RT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
По мнению экспертов, сотрудничество РФ и Турции стало важной частью процесса нормализации обстановки в Сирии. Российские и турецкие военные начали 1 ноября первое совместное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российское Минобороны.
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Российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование Сирии
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Популярная певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова к канун Хэллоуина переоделась в злодея Джокера из одноименного фильма Тодда Филлипса.
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Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
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Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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