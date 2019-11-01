Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

По мнению экспертов, сотрудничество РФ и Турции стало важной частью процесса нормализации обстановки в Сирии. Российские и турецкие военные начали 1 ноября первое совместное патрулирование в Сирии. Об этом сообщает российское Минобороны.
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Вслед за международными посредниками договороспособности ждут и от участников конфликта

Коммерсантъ15:32

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском18:24

В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции

Российская газета07:00

РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Известия10:52

Российские военные рассказали о первом совместном патрулировании с Турцией

РИА Новости12:40

Первое совместное патрулирование России и Турции в Сирии продлилось четыре часа

ТАСС09:47

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Газета.Ru12:24
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