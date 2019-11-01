Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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