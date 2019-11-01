Армия и оружие
RT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
Патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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«Военная операция Турции в Сирии вызвана необходимостью подтолкнуть строительный сектор»
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Первый водородный трамвай в России пройдет по Московскому проспекту Санкт-Петербурга без пассажиров 1 ноября.
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Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
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Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
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Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
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Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован
Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
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По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
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Общество
Названа дата введения по всей России налога для самозанятых
С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
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Ученые нашли способ пожилым людям избежать проблем с памятью
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В России изменился ГОСТ на хлеб
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Интерфакс вчера в 04:45