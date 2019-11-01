22 октября по итогам встречи в Сочи президент России Владимир Путин и глава турецкого государства приняли меморандум по ситуации в Сирии. Страны, в частности, договорились начать совместное патрулирование на севере страны.

РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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