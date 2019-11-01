Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Завершилось первое четырехчасовое патрулирование границы Сирии российскими и турецкими военными. Об этом сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Совместное патрулирование Россия и Турция прошло на дистанции более 100 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия.
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