Завершилось первое четырехчасовое патрулирование границы Сирии российскими и турецкими военными. Об этом сообщили РИА "Новости" в Минобороны России. Совместное патрулирование Россия и Турция прошло на дистанции более 100 км в западном направлении от таможенного перехода Дербесия.

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

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