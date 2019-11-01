Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Единоборства Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Политика В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.

Политика Задержанного в США Билалова отпустили под залог Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.

Армия и оружие МИД РФ обвинил США в попытках «поживиться» в Сирии Соединённые Штаты сохраняют контроль над месторождениями нефти в Сирии в собственных экономических интересах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Политика Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.

Общество Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Политика США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.

Здоровье В РФ потребовали изменить работу диспансеров после убийства в детсаду Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра работы наркодиспансеров на фоне прогремевшего на всю страну убийства 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Футбол Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем» Болельщики «Монако» назвали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в матче с «Марселем».

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет, выпущенных из Газы В Израиле сработали сирены воздушной тревоги. После этого система ПРО "Железный купол" перехватила все летящие на территорию Израиля ракеты.