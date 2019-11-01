Армия и оружие
RT на русскомРоссия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии
Патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец 09:03
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Общество
Тигров оставили умирать в грузовике на белорусской границе
Радио Комсомольская правда вчера в 07:56
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Политика
Задержанного в США Билалова отпустили под залог
Задержанного в США бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог из миграционной службы.
Известия 10:36
Армия и оружие
МИД РФ обвинил США в попытках «поживиться» в Сирии
Соединённые Штаты сохраняют контроль над месторождениями нефти в Сирии в собственных экономических интересах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
News.ru 06:31
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 30 октября в 17:02
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Политика
Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов
Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября.
РБК 09:31
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости вчера в 04:22
Общество
Ирина Шейк вместе с дочерью гуляет в костюме Минни Маус
Ирина Шейк выбрала для себя и дочери Леи парные наряды на Хэллоуин, отдав предпочтение образу подруги Микки Мауса.
StarHit.ru 16:00
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru 15:04
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Теннис
Шаповалов обыграл Монфиса и вышел в полуфинал турнира в Париже
Продолжительность встречи составила 1 час и 1 минуту.
Спорт-Экспресс 15:43
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском 13:51
Здоровье
В РФ потребовали изменить работу диспансеров после убийства в детсаду
Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в интервью ТАСС заявил о необходимости пересмотра работы наркодиспансеров на фоне прогремевшего на всю страну убийства 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
РЕН ТВ 13:58
Футбол
Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»
Болельщики «Монако» назвали полузащитника Александра Головина лучшим игроком команды в матче с «Марселем».
Евро-футбол.ру 14:51
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет, выпущенных из Газы
В Израиле сработали сирены воздушной тревоги. После этого система ПРО "Железный купол" перехватила все летящие на территорию Израиля ракеты.
Московский Комсомолец 15:35
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
Бывший исполнитель смертных приговоров в "Бутырке" рассказал "МК", что чувствовал, когда казнил осужденных.
РИА Новости 16:16
Авто
В продажу поступил Hyundai Creta нового поколения
На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
Тарантас Ньюс вчера в 05:43