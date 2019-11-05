Российская военная полиция и пограничная служба Турции завершила второе патрулирование на 70 километрах границы с Сирией, сообщили в Минобороны. Патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах и вернулся в исходный пункт — таможенный переход Айлишар.

Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

Общество Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.

Общество Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.

Шоу-бизнес Богомолов трогательно поздравил Собчак с именинами Муж экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Константин Богомолов трогательно поздравил супругу с днём рождения.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Общество Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Политика Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк После расставания с актрисой Жигунов продал дачу, стал угрюмым и замкнутым.

Культура Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".

Шоу-бизнес Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.

Космос Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на луну Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники компании Boeing проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны.

Космос Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.

Экономика Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Политика Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей и отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.

Хоккей В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.

Экономика УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.

Политика Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

Гаджеты В России появился сервис аренды iPhone После года аренды участник программы сможет выкупить смартфон, доплатив оставшуюся сумму.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Армия и оружие NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Политика В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований.