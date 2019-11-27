Политика
Lenta.ruРоссия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.РБК10:26
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