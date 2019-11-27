Политика

BFM.ruBFM.ruРоссия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к переговорам источники. Стороны обсуждают обмен в формате «всех на всех», рассказали собеседники издания.
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с чего всё началось

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Базовый сценарий Переговоры об обмене пленными и задержанными в ходе конфликта на юго-востоке Украины в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию, сообщили четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения и представляющие разные стороны на переговорах.
РБК10:26

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СМИ: Россия и Украина согласовали обмен пленными

Московский Комсомолец11:47

СМИ: подготовка нового обмена гражданами между Россией и Украиной вышла на финальный этап

Телеканал 360°11:35

Киев и Москва обсуждают обмен пленными в формате «250 на 100»

News.ru10:47

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Ведомости11:09

Позицию Киева по обмену заключенными назвали деструктивной

Lenta.ru11:49

СМИ сообщили о согласовании нового обмена пленными между Киевом и Донбассом

Говорит Москва11:20

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:58
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Газета.Ru 07:44
Политика

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
РИА Новости 11:50
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Газета.Ru 01:28
Общество

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Российская газета 11:03
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Футбол

Путин рассказал об особом значении Евро-2020

Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:20
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости вчера в 15:34
Происшествия

Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.
РБК 11:58
Здоровье

Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
ТАСС 11:34
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Общество

Путин пообщался с жителями Петербурга

МИР 24 09:00
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Экономика

Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
РБК 11:30
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Общество

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Газета.Ru 12:59
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Футбол

Зенит — Лион 0:0 (1-й тайм)

RT на русском 12:21
Спорт

Ласицкене призвала главу USADA следить за языком

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:58
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
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