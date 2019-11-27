Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Киев, Москва и Донбасс согласовали базовый сценарий обмена пленными

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73. 26 ноября Зеленский заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" станет точкой отсчета российско-украинского диалога.
РБК10:26

Подробнее о событии

СМИ: Россия и Украина согласовали обмен пленными

Московский Комсомолец11:47

РБК узнал о согласовании обмена пленными между Киевом и Донбассом

Ведомости11:09

СМИ сообщили о согласовании нового обмена пленными между Киевом и Донбассом

Говорит Москва11:20

СМИ: подготовка нового обмена гражданами между Россией и Украиной вышла на финальный этап

Телеканал 360°11:35

Позицию Киева по обмену заключенными назвали деструктивной

Lenta.ru11:49

Киев и Москва обсуждают обмен пленными в формате «250 на 100»

News.ru10:47

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Футбол

Зенит — Лион 2:0

РБК 12:19
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

В России ускорят введение обязательной маркировки домашних животных

До конца года в Госдуму внесут законопроект об обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:55
Общество

Число вакансий в России бьет рекорды

Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.
РИА Оренбуржье 02:18
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Происшествия

Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи

Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Lenta.ru 09:35
Происшествия

Гинекологов из Одессы поймали на изготовлении порнографии

Lenta.ru 08:42
Происшествия

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Вести.Ru 13:59
Армия и оружие

В России отмечают День морской пехоты

Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Первый канал 00:06
Общество

Путин прибыл на церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:35
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru 08:13
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу

Военное дело 04:12
Фигурное катание

Туктамышева показала четверной прыжок

Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.
Спорт день за днем 10:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Аршавина закрутила роман с многодетным отцом

В начале года стало известно, что Андрей Аршавин больше не живет с Алисой Казьминой, на которой женился в сентябре 2016-го.
StarHit.ru 06:00
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
RT на русском 13:30
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Финансы

Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене

Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.
Sputnik Молдова вчера в 15:05
Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

РБК 11:58
Экономика

Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Толк 09:33
Политика

Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду

Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Вечерняя Москва 09:34
Музыка

72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Woman.ru вчера в 10:01
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 12:48
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Сибирь» и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС Спорт 13:50
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Дни24 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное