Политика

Грани.руГрани.руРоссия и Украина договорились о продлении транзита газа

Москва и Киев согласовали новый пятилетний договор о транзите газа через территорию Украины. Как сообщает "Коммерсант", по итогам консультаций в Берлине и Минске стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и об урегулировании взаимных претензий.
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Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

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