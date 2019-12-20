Политика

ПрофильПрофильРоссия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите

Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Читать в источнике
Комментировать300

Подробнее о событии

Офис Зеленского: Договоренность о позициях по транзиту газа достигнута

REGNUMвчера в 23:51

Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

РБКвчера в 15:24

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°вчера в 14:35

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфаксвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика

Британский парламент во втором чтении поддержал законопроект о Brexit

Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о выходе страны из Европейского союза 31 января 2020 года, передает Reuters.
Rambler News Service вчера в 12:11
Политика

Захарова объяснила причины санкций в отношении «Северного потока-2»

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что подтвердил минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя санкции в отношении "Северного потока-2".
Российская газета 03:26
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Выплата пенсий для россиян за январь 2020 года будет произведена в конце декабря 2019 года.
РБК вчера в 16:25
Кино

Умерла первая французская девушка Бонда

Девушка сыграла Домино и стала первой французской девушкой Джеймса Бонда, пишет Le Monde.
Life.ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Авто

Джереми Кларксон определил лучшие и худшие автомобили года

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие модели уходящего года.
Тарантас Ньюс вчера в 16:22
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
CarsWeek.ru вчера в 01:38
Футбол

СМИ: Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу близок к переходу в ЦСКА

В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 мячей.
RT на русском 03:16
Футбол

Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Эхо Москвы 01:00
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Спорт

СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории

СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 19 декабря в 10:28
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Экономика

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Коммерсантъ 19 декабря в 17:31
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Игры

Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

Ferra вчера в 10:11
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости 03:28
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Автоновости дня вчера в 15:36
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости 19 декабря в 16:16
Армия и оружие

Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди

Rusvesna.su 19 декабря в 19:14
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Общество

Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова

Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Суть событий вчера в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное