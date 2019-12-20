Политика

iReactoriReactorРоссия и Украина договорились о транзите газа на пять лет

Россия и Украина подписали протокол соглашений о транзите российского газа и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал, что до Нового года российская и украинская стороны подпишут пятилетний контракт на транзит газа через Украину. Это будет совершенно новый документ.
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с чего всё началось

Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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