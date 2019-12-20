МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

с чего всё началось

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований»,— сказал представитель российской компании (цитата по ТАСС). Он не раскрыл деталей новых газовых договоренностей.

Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу

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