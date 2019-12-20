Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина договорились о транзите газа в Европу

«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований»,— сказал представитель российской компании (цитата по ТАСС). Он не раскрыл деталей новых газовых договоренностей.
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с чего всё началось

Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
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Lenta.ru 05:35
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В Мексике два круизных лайнера столкнулись в порту

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Скончался чемпион СССР в составе ЦСКА Пшеничников

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При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии

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Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
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