Россия и Украина договорились о продлении транзита После шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.

Россия и Украина договорились о продлении транзита

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