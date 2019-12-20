Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина договорились о продлении транзита

Россия и Украина договорились о продлении транзита После шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.
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