Политика
ИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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