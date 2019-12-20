Политика

ИзвестияИзвестияРоссия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости». Других подробностей представитель компании не сообщил.
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Представители Еврокомиссии, Украины и России достигли окончательных договорённостей по транзиту российского газ

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Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

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