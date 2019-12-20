Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРФ и Украина договорились о продолжении транзита газа

Россия и Украина достигли окончательных договоренностей по вопросу транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром». Эксперт: Точку в газовом вопросе ставить рано По данным агентства, стороны подписали соответствующий протокол.
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Киев сообщил о достижении договоренностей по выплате «Газпромом» долга в 3 млрд долларов

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«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

РБКвчера в 13:33

Москва и Киев договорились по транзиту газа

РИА Новостивчера в 14:14

Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

Телеканал 360°вчера в 14:35

Офис Зеленского: Договоренность о позициях по транзиту газа достигнута

REGNUMвчера в 23:51

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАССвчера в 13:26

Запахло газом: РФ и Украина договорились о транзите голубого топлива

Известиявчера в 16:25
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Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».
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Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 19 декабря в 05:47
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Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик

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Вести.Ru 03:11
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
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В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
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Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули

Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 19 декабря в 06:13
Политика

«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд

Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».
РБК 05:10
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Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
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Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
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Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
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В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 19 декабря в 01:26
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Происшествия

В Баку совершил экстренную посадку летевший в Москву самолет

Самолет Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в Баку. Авиалайнер выполнял рейс Гоа—Москва.
Коммерсантъ 05:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

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Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Ученые сумели увеличить время консервации органов для пересадки

Российские ученые использовали газ для консервации органов.
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Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
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Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

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Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

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Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
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В ответ на критику отец девушки Владимир Фриске позвонил Пригожину с очень неприятным разговором, к концу которого перешел к открытым угрозам, об этом сообщает teleprogramma.pro - Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет.
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Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками

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На авторынке России стартовали новогодние распродажи

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии может оказаться в ЦСКА

В прошедшем сезоне Шкурин забил 19 мячей в чемпионате Белоруссии, став лучшим бомбардиром соревнований.
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Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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