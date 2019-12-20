Политика
Национальная служба новостейРФ и Украина договорились о продолжении транзита газа
Россия и Украина достигли окончательных договоренностей по вопросу транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром». Эксперт: Точку в газовом вопросе ставить рано По данным агентства, стороны подписали соответствующий протокол.
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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований
Телеканал 360°вчера в 14:35
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Захарова прокомментировала санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против проекта «Северный поток — 2».
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Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
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В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
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Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Футбол
Испанские болельщики отреагировали на интервью украинского футболиста Зозули
Испанские футбольные болельщики выразили недовольство интервью украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
Происшествия
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В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
«Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд
Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».
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Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
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Общество
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Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Политика
В США проголосовали за импичмент Трампу
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Происшествия
В Баку совершил экстренную посадку летевший в Москву самолет
Самолет Boeing-757 российской авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в Баку. Авиалайнер выполнял рейс Гоа—Москва.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Футбол
Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу
Тренер победителей Лиги Чемпионов Юрген Клоп позволил себе поберечь Садио Мане, который вышел только на замену.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Наука
Ученые сумели увеличить время консервации органов для пересадки
Российские ученые использовали газ для консервации органов.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
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Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
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Начало встречи в 20-30 мск на телеканале «Окко», трансляция также доступна бесплатно на сайте olimp.bet.
Армия и оружие
В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»
В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на угрозы от отца Фриске после критики её сестры
В ответ на критику отец девушки Владимир Фриске позвонил Пригожину с очень неприятным разговором, к концу которого перешел к открытым угрозам, об этом сообщает teleprogramma.pro - Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет.
Общество
Самара вошла в топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками
Авто
На авторынке России стартовали новогодние распродажи
Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии может оказаться в ЦСКА
В прошедшем сезоне Шкурин забил 19 мячей в чемпионате Белоруссии, став лучшим бомбардиром соревнований.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.