Россия и Украина достигли окончательных договоренностей по вопросу транзита газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром». Эксперт: Точку в газовом вопросе ставить рано По данным агентства, стороны подписали соответствующий протокол.

Политика «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд Размер выплаты по решению арбитража составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа», сказал РБК источник в «Газпроме».

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Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

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Шоу-бизнес Пригожин пожаловался на угрозы от отца Фриске после критики её сестры В ответ на критику отец девушки Владимир Фриске позвонил Пригожину с очень неприятным разговором, к концу которого перешел к открытым угрозам, об этом сообщает teleprogramma.pro - Вы даже не представляете уровень оскорблений в мой адрес с угрозами, что он ко мне с винтовкой приедет.

Авто На авторынке России стартовали новогодние распродажи Новости о грядущем повышении цен и традиционные предновогодние скидки на новые автомобили подстегнули спрос и увеличили трафик в автосалонах.