Экономика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Экономика
Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-групп»
Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Происшествия
Болельщика «Спартака» отправили в Санкт-Петербург для дачи показаний
Известного болельщика столичного "Спартака" Валерия Бевза по прозвищу Валера Амиго отправили из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
Силовик рассказал о причастности убитого в ФРГ Хангошвили к терроризму
В июне 2004 года Хангошвили якобы участвовал под руководством Басаева в нападениях на чиновников в Ингушетии, в результате погибли 98 человек, в том числе 67 силовиков.
Авто
Datsun не покинет российский авторынок
Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022
УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Гаджеты
Samsung готовит к выходу аналог AirPods Pro
Журналисты предположили, что Galaxy Buds+ компания Samsung выпустит вместе с Galaxy S11 в начале следующего года.
Финансы
ММВБ: рубль снова растет к основным валютам
Как сообщает RT, европейская валюта подешевела на 9 копеек, на 3 декабря курс составляет 71,05 руб. Курс валюты США снизился на 4 копейки – до 64,14 рубля.
Политика
Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа
Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Шоу-бизнес
Лещенко назвал пенсии россиян позором
Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал размеры пенсий в России, назвав их кощунством. Слова певца передает «Комсомольская правда».
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Футбол
Россия попала в первую корзину дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Как сообщает пресс-служба союза, сборная России оказалась в первой корзине дивизиона B вместе с командами Австрии, Уэльса и Чехии.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут в гостевом браке
Популярная телевизионная ведущая Ксения Собчак в личном микроблоге рассказала поклонникам о том, что живет со своим законным супругом Константином Богомоловым в "гостевом браке".
Спорт
Морозов победил на дистанции 50 м брассом на ЧЕ на короткой воде
Россиянин Владимир Морозов завоевал золото чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Глазго (Шотландия) на дистанции 50 метров брассом.