Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Общество Генпрокуратура поддержала введение в РФ защитных предписаний В целом в ведомстве поддержали введение в России защитных предписаний, которые призваны оградить лиц, подвергающихся насилию, от нежелательных контактов.

Единоборства Джошуа и Руис провели открытую тренировку Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.

Общество The Hill предрек конец России как космической державы NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Происшествия В Пензе грузовик насмерть сбил женщину на перекрестке Женщина, личность которой в настоящее время выясняется, погибла в результате ДТП, произошедшего на регулируемом перекрестке в микрорайоне Терновка города Пензы в среду, 4 декабря.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.