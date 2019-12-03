Экономика
РИА НовостиРоссия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
Читать в источнике
Оценить829
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:15, Ашберн
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Происшествия
Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Гаджеты
IPhone 11 Pro от Apple обвинили в слежке за пользователями
Как передает Apple Insider, смартфон iPhone 11 Pro периодически запускает модуль GPS для определения местонахождения.
Общество
Генпрокуратура поддержала введение в РФ защитных предписаний
В целом в ведомстве поддержали введение в России защитных предписаний, которые призваны оградить лиц, подвергающихся насилию, от нежелательных контактов.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Общество
Покупателей жилья в России защитят от мошенников
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который призван защитить добросовестных покупателей недвижимости от мошенников.
Общество
ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»
«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Артема Дзюбы
Московский «Спартак» оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов команды в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»
Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
Происшествия
В Пензе грузовик насмерть сбил женщину на перекрестке
Женщина, личность которой в настоящее время выясняется, погибла в результате ДТП, произошедшего на регулируемом перекрестке в микрорайоне Терновка города Пензы в среду, 4 декабря.
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Происшествия
Генпрокуратура: Возбуждено дело о мошенничестве в отношении работников мэрии Саратова
«Результаты расследования дела и возмещения причиненного преступлением ущерба находятся на контроле прокуратуры области», - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире
"Украина осуществит добровольный взнос в НАТО (в размере - ред.) 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО", - написал Гончаренко в Telegram.
Политика
Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.