Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Политика Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Трампу Global Look Press Комитет по разведке палаты представителей США принял доклад по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу.

Кино Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.

Происшествия Как расследовали дело сестер Хачатурян Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Космос Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Единоборства Руис высказался о тактике на бой с Джошуа Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.