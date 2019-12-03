Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
Читать в источнике
Комментировать857

Подробнее о событии

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК08:15

Эксперт прокомментировал продление договора на транзит нефти через Украину

RT на русском14:46

Эксперт объяснил, в чем разница транзита нефти и газа через Украину

Радио Sputnik12:11

В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

Известия15:05

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости08:00

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Культуромания 10:17
Наука

Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

МедиаПоток вчера в 12:12
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Коммерсантъ 16:12
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
ТАСС 06:42
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Армия и оружие

В Ираке схвачен заместитель и двоюродный брат главаря ИГ аль-Багдади

Вести.Ru 14:23
Политика

Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Трампу

Global Look Press Комитет по разведке палаты представителей США принял доклад по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу.
РЕН ТВ 18:58
Происшествия

ФСБ задержала в Москве и Челябинске подозреваемых в терроризме

РИА Новости 05:10
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Кино

Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года

Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.
Кinomania 13:53
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Политика

В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2

ФРГ задумается о контрмерах, если США введут санкции против "Северного потока-2", заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:14
Происшествия

Как расследовали дело сестер Хачатурян

Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
ТАСС 08:29
Музыка

Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню

Телеканал 360° 15:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт признался, что не плакал около 20 лет

Газета.Ru 19:00
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Известия 01 декабря в 13:00
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews вчера в 13:15
Происшествия

Суд арестовал более 9 млн рублей бывшего губернатора Хабаровского края

Басманный суд Москвы арестовал денежные средства бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в присвоении денег компании "Роснефть".
Газета.Ru вчера в 05:21
Космос

Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу

Роскосмос и Европейское космическое агентство в апреле следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020, в случае неудачного завершения испытаний европейской парашютной системы запуск могут перенести на два года, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 17:02
Технологии

PlayStation стал самым продаваемым брендом среди домашних консолей

Бренд стал самым продаваемым среди домашних консолей. Сертификат получил президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
News.ru 04:24
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Технологии

Опубликован рейтинг лучших игр, приложений и фильмов 2019 года

Российская газета 10:57
Авто

Tata Altroz полностью рассекретили

Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
Goroday.ru 10:20
Политика

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
РБК 12:50
Единоборства

Руис высказался о тактике на бой с Джошуа

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
РБК 20:26
Политика

Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

РБК 18:36
Политика

Замглавы Пентагона рассказал о «победе США» в холодной войне

Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин рассказал, как США удалось «победить СССР» в холодной войне.
Телеканал 360° 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное