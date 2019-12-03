Энергетика
РИА НовостиРоссия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет
Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
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Президент США Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу в нормандском формате.
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На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
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СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
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Глава МИД Украины Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России вторгнуться Грузию и Украину.
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Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
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Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Политика
Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине
Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму помочь с защитой прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж, сообщило издание Super.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Ранее 3 декабря стало известно, что суд в штате Джорджия обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала
Штаб сборной России объявил состав национальной команды на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Наука
Вирус простуды может проникнуть через плаценту и заразить ребенка
Гаджеты
Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G
Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.
Политика
Украина огласила условие для сохранения поставок газа из России
Министерство энергетики Украины заявило, что страна может сохранить прямые поставки газа из России при одном условии – "Газпром" выплатит весь свой долг согласно решению Стокгольмского арбитража.
Транспорт
В ГИБДД хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Госавтоинспекция России поддерживает идею пересадки водителей на общественный транспорт. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Игры
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Samsung готовит самую дешевую раскладушку с гибким дисплеем
Стало известно о том, когда же Samsung выпустит второе поколение фирменного складного смартфона — Galaxy Fold 2. Случится это очень скоро, так что все фанаты компании могут начать откладывать необходимую для этого сумму денег.
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Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
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