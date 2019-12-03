Экономика
ЛОТУкраина и Россия заключили договор по транзиту нефти на 10 лет
Десятилетний договор по транзиту нефти заключили «Укртранснафта» (Украина) и «Транснефть» (Россия). Об этом во вторник, 3 декабря, сообщается на странице украинской компании на Facebook.
Читать в источнике
Оценить838
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Ранее 5 декабря стало известно, что телеведущий Иван Ургант высмеял слова Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Общество
Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Тунберг, которая была также ранее в этом году номинирована на Нобелевскую премию мира, получила награду "за вдохновляющие и растущие политические требования в отношении неотложных климатических мер".
Происшествия
Смертин скрылся с места ДТП и может быть арестован на 15 суток
Помимо лишения водительских прав на полтора года, Смертину грозит арест на пятнадцать суток за оставление места происшествия.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Шоу-бизнес
«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Общество
Медведев подведет итоги года в интервью 20 телеканалам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев даст ежегодное интервью 20 российским телеканалам.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Происшествия
Жилой дом обрушился после взрыва газа в Польше
В жилом трехэтажном доме Польши произошел взрыв газа, который вызвал обрушение конструкций.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
В России предложили наказывать СМИ за давление на судей
Судьи намерены защитить себя от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации и предлагают ввести ответственность для прессы за давление на суд.
Политика
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Авто
Новые штрафы для российских водителей введут с 1 января
Новые штрафы, которые будут касаться преимущественно водителей коммерческого транспорта и автомобилистов, только что купивших машину, появятся в России в начале следующего года.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Омской области дочь изнасиловали на глазах отца
Местный житель, вернувшись домой, застал шокирующую сцену — его 39-летнюю дочь насиловал мужчина.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО
Тарифы на ОСАГО в России не вырастут на 30%, возможна индексация на уровень инфляции.
Шоу-бизнес
Фото: Эмма Стоун обручилась с бойфрендом Дэйвом МакКери
Режиссер опубликовал совместный снимок с Эммой в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.