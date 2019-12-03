Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
Читать в источнике
Комментировать876

Подробнее о событии

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известиявчера в 20:51

Эксперт прокомментировал продление договора на транзит нефти через Украину

RT на русскомвчера в 14:46

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новостивчера в 08:00

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБКвчера в 08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ruвчера в 08:03

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ruвчера в 15:42

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАССвчера в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Экономика

В России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка.
Газета.Ru вчера в 23:47
Гаджеты

Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Реальное время вчера в 10:26
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Армия и оружие

C-400 собьет американский бомбардировщик B-21

Сможет ли российский ЗРК С-400 сбить американский бомбардировщик В-2 – один из главных вопросов, которые беспокоят как российских, так и западных военных экспертов.
Утро.ru вчера в 23:00
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
Российская газета 00:31
Политика

США вновь не выдали визы российской делегации

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости вчера в 20:45
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 02 декабря в 06:02
Шоу-бизнес

Темные волосы и яркий макияж: Ковальчук предстала в новом образе

Накануне Юлия предстала с более темными русыми волосами и с очень ярким макияжем.
Телепрограмма вчера в 12:50
Происшествия

Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
ТАСС вчера в 14:11
Кино

В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Piter.tv вчера в 03:18
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Авто

Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси: посмотрите, что от неё осталось

Блогер Kviring Drive на своём YouTube-канале разместил ролик с рассказом о седане Lada Vesta, который меньше чем за три года проехал 436 793 километра.
Журнал Авто.ру вчера в 23:30
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews 02 декабря в 13:15
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News 02 декабря в 08:47
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
Ведомости 00:30
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

Отец семейства в Татарстане зарезал бывшую жену и двух детей

Как стало известно РЕН ТВ, в Татарстане мужчина в состоянии опьянения устроил поножовщину.
РЕН ТВ 02 декабря в 22:29
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Происшествия

На Камчатке стая собак напала на ребенка

Газета.Ru вчера в 21:37
Футбол

«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Спорт день за днем вчера в 09:02
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК вчера в 21:48
Гаджеты

Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
iXBT.com вчера в 16:12
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Здоровье

Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»

Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Алтайская правда вчера в 23:56
Политика

Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

МИД Украины выяснил, что парламент Венгрии не обращался в Госдуму с просьбой помочь защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, передает УНН.
РБК вчера в 18:36
Происшествия

В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок

КП - Благовещенск вчера в 23:06
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное