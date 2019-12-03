Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

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