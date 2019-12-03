Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины. Как следует из заявления пресс-службы украинской компании на ее странице в Facebook, к договору заключили дополнительное соглашение, теперь документ действует до 1 января 2030 года.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Известия03 декабря в 20:51

Россия и Украина продлили до 2030 года договор на транзит нефти

Газета.Ru03 декабря в 15:42

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости03 декабря в 08:00

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС03 декабря в 08:20

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК03 декабря в 08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru03 декабря в 08:03

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русском03 декабря в 09:26
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