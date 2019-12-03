Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти. Документ подписан директором «Укртранснафты» и вице-президентом «Транснефти», сообщила пресс-служба украинской компании. Еще в мае глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко говорил о планах заключить новый транзитный договор.

Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти

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