Экономика
Lenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Футбол
Рафаэль Бенитес может возглавить «Арсенал» или «Вест Хэм»
Британское издание «Daily Mail»считает, что два лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал» могут пойти на такие жертвы, только бы заполучить одного из лучших тренеров в мире.
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Кино
Мартин Скорсезе начнет съемки следующего фильма в марте 2020 года
Оператор последней на сегодняшний день картины Мартина Скорсезе «Ирландец» Родриго Прието в телефонном интервью с Collider сообщил, что съемки следующего фильма мастера, триллера «Убийцы цветочной луны», стартуют уже скоро — в марте 2020 года.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Общество
Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards
Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Общество
Сегодня школьники Башкирии пишут итоговое сочинение
В Башкортостане сегодня старшеклассники пишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Общество
Валдис Пельш опроверг сообщения о госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Он заявил РБК, что находится на плановой проверке.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Происшествия
В Приморье задержали трех полицейских за превышение полномочий
Трое полицейских в Приморье задержаны за превышение должностных полномочий при расследовании убийства, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
Происшествия
На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар
В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
Общество
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, бытовой газ взорвался в доме на Южной улице в поселке Яковлево, он находится в черте города.
Происшествия
Следком завершил расследование дела сестер Хачатурян
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Культура
Премию за худшее описание секса впервые получили сразу два писателя
Премию за худшее описание секса в литературе Bad Sex Awards впервые получили сразу два писателя, пишет The Guardian.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб
Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.