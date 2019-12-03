Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

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Россия и Украина договорились о транзите нефти

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
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Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

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Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулково (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт Пулково не из "домашнего" региона) будет введено в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года.
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Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
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Представитель вуза попросил авторов «нести ответственность, а не прятаться за спиной университета» Во вторник руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) официально отказало в поддержке одному из самых известных студенческих СМИ — журналу Doxa.
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В Саратовской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ.
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В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео

Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
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СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
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