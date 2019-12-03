Экономика
Lenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Общество
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Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
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30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
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Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
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Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne затронул тему открытия земельного рынка для иностранцев.
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