Экономика
Lenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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Экономика
«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики
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Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
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Общество
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Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида
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Экономика
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России
Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
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Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865
Китайская Xiaomi в свою очередь поспешила сообщить, что их флагманский юбилейный Mi 10 станет первым смартфоном, построенным на базе этого чипа.
Авто
Новый Jaguar F-Type официально представлен
В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Спорт
РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике
Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Гаджеты
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Армия и оружие
В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США
Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
Происшествия
За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело
Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».