Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

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Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ruвчера в 08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новостивчера в 08:00

Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

RT на русскомвчера в 09:26
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