Экономика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Футбол
Моуринью получил травму после столкновения с футболистом «МЮ»
В первом тайме матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» наставник гостей Жозе Моуринью получил мини-травму.
Наука
Острый перец объявлен продуктом, продлевающим жизнь
Спорт
РУСАДА предложило создать рабочую группу по восстановлению ВФЛА
Российское антидопинговое агентство предложило сформировать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Общество
Семь зданий Казани попали в рейтинг самых уродливых в России
На третьем месте рейтинга оказался ТЦ «Наутилус» в Москве, второе место досталось зданию железнодорожного вокзала в Самаре, а лидером оказался универсальный зал «Саранск-Арена».
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии
Накануне газета The New York Times сообщила, что российский истребитель 16 августа якобы атаковал лагерь для беженцев на северо-западе Сирии.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Политика
СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО
Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Футбол
«Монако» обыграл на выезде «Тулузу»
Игра 16-го тура чемпионата Франции Тулуза Монако завершилась со счетом 1:2.
Гаджеты
Realme X2 Pro: Первый флагман бренда стартует в России
За селфи отвечает 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F2,0. Но пожалуй самая главная фишка смартфона - его аккумулятор, вернее быстрая зарядка SuperVOOC (50 Вт).
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Футбол
Слуцкий может возглавить АЕК. Переговоры с греческим клубом начались
Представители российского тренера ведут переговоры с руководством греческого клуба.
Футбол
Карточку ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия
Команда FIFA опубликовала заявление после нацистского приветствия бывшего голландского нападающего Марко ван Бастена.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия