Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать829

Подробнее о событии

В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

Известия15:05

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС07:48

Эксперт объяснил, в чем разница транзита нефти и газа через Украину

Радио Sputnik12:11

Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК08:15

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Lenta.ru08:03

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

РИА Новости08:00

Эксперт прокомментировал продление договора на транзит нефти через Украину

RT на русском14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Общество

Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай

RT на русском вчера в 08:15
Здоровье

Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма

Врач и телеведущий Геннадий Малахов дал простые советы по омоложению организма и сохранению общего тонуса, пишет «Царьград».
Вечерняя Москва 04:44
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова получила в подарок гардеробную от Игоря Николаева

Отечественная исполнительница и актриса Юлия Проскурякова на странице в Instagram похвасталась подписчикам приятным сюрпризом, устроенным для неё супругом Игорем Николаевым.
OAnews 03:09
Наука

Химики вырастили мицеллярные полимерные щетки на кремнии и графене

N+1 04:15
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
Политика

Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

Медиаменеджер и член совет директоров газеты «Ведомости» сказал в эфире телеканала «Дождь», что это общественно важная информация, которую должны были опубликовать.
Эхо Москвы 17:05
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели нашли тело мужчины под завалами дома в Белгородской области, где взорвался газ, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 16:28
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК 17:04
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Культура

Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру вчера в 10:43
Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
REGNUM 07:25
Наука

Студент решил физическую загадку, которую не могли объяснить целый век

Студент из Швейцарии решил физическую загадку, которую не удавалось объяснить ученым на протяжении 100 лет.
РЕН ТВ 11:01
Спорт

МОК примет решение по России только после заключения WADA

Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря.
Телеканал 360° 14:48
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:18
Политика

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
РИА Новости 03:32
Технологии

Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone

Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
ТАСС 02:54
Политика

Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму

По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
РБК 16:00
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец 14:46
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс 01 декабря в 14:53
Гаджеты

Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
iXBT.com 05:28
Футбол

Месси получил шестой «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Ридус вчера в 15:43
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Происшествия

Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

ТАСС 06:42
Политика

В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»

В ФБР считают, что все приложения, разработанные в России, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу» из-за возможной связи со спецслужбами.
Дождь 02:25
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Политика

МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД

Украинский МИД заявил о получении от венгерской стороны ответа, что парламент Венгрии не принимал обращений в Госдуму РФ относительно объединения усилий в защите прав национальных меньшинств на Украине, как об этом ранее говорил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
РИА Новости 16:52
Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Известия 17:22
Общество

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда (ВС) отменила решение суда по интеллектуальным правам, постановившего направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» к «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») на 151 млрд руб. за использование товарных знаков.
Ведомости 15:43
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное