Энергетика
КоммерсантъРоссия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти. Подписанным соглашением срок действия договора продлевается на десять лет — до 1 января 2030 года, сообщает украинская компания в Facebook.
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Общество
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Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone
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Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD
Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
Футбол
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Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
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В ФБР назвали российские приложения «контрразведывательной угрозой»
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Общество
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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
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