Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.
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«Укртранснафта» и «Татнефть» продлили договор на транзит нефти на 10 лет

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Россия и Украина продлили договор о транзите нефти на десять лет

РИА Новости08:00

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

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Украина сообщила о подписании с Россией договора по транзиту нефти на 10 лет

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Украина и Россия продлили договор о транзите нефти на десять лет

РБК08:15

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

ТАСС07:48

Россия заключила с Украиной договор о транзите нефти

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