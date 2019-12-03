Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Происшествия В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.

Политика Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО «Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Политика В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".

Хоккей В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Боба Хартли в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Четверть россиян причислили себя к волонтерам Опрос показал, что чаще всего россияне принимают участие в таком виде безвозмездной добровольческой деятельности, как субботники.

Экономика Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.

Общество Российские школьники стали хуже читать и считать Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Политика Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.

Общество Бывшая супруга Глушакова назвала зарплату футболиста в «Ахмате» 32-летний Глушаков разорвал контракт с московским "Спартаком" по обоюдному согласию в июне этого года, после чего перешел в "Ахмат" на правах свободного агента.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Политика СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

Футбол Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.

Кино Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов» Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», объяснил, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен в финале восьмого сезона.