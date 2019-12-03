с чего всё началось

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го. Об этом говорится на странице украинской компании в Facebook.

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

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