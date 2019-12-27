Общество
РИА НовостиРоссия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу
Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Происшествия
В МВД Казахстана уточнили число жертв крушения самолёта
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Шоу-бизнес
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Финансы
Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Наука
Средство от дорожных пробок в Туле прописано в 1952 году
Происшествия
В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Происшествия
Сообщившего о подброшенных наркотиках россиянина нашли без головы
В Омске у железнодорожных путей было найдено обезглавленное тело местного жителя 25-летнего Дмитрия Федорова, сообщившего за несколько дней до смерти о подброшенных ему полицейскими наркотиках.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров
На последнее место рейтинга Forbes поместил гендиректора УГМК Андрея Козицына, состояние которого за десять лет выросло на 4,6 миллиарда долларов, составив 5,8 миллиарда к концу 2019 года.
Космос
Орбиту МКС скорректировали в два этапа
Здоровье
Минздрав России обеспечит более 40 детей дорогим лекарством
Минздрав России решил создать рабочую группу и разработать дорожную карту для поиска вариантов обеспечения препаратом «Спинраза» детей, больных спинальной мышечной атрофией.
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Армия и оружие
РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном
Хоккей
Закрытие трансферного окна в КХЛ. Всё о главных сделках сезона-2019/20, онлайн
Продолжаем поиски, до последней секунды трансферного окна.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились
Бывшие супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт окончательно помирились.
Шоу-бизнес
Пугачева не хочет, чтобы Бузова появлялась на «Голубом огоньке»
«Экспресс-новости» утверждают, что Алла Пугачева не хотела бы, чтобы на «Голубом огоньке» появлялась Ольга Бузова.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Космос
Звезда Бетельгейзе стала странно себя вести: она может превратиться в сверхновую
Красный гигант Бетельгейзе в последнее время, как отмечают ученые, весьма странно себя ведет.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Шоу-бизнес