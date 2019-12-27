Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

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