Политика
ИжевскИнфо.РУРоссия и Украина договорились об условиях транзита газа
На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.
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Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельВести.Ru 01:50
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