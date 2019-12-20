Политика

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУРоссия и Украина договорились об условиях транзита газа

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.
Читать в источнике
Комментировать439
Алексей Оржель
Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельВести.Ru 01:50

Подробнее о событии

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа

РИА Новости02:22

Россия и Украина не явятся на газовую войну

Царьград09:05

Транзит российского газа через Украину сохранится в 2020 году

Телеканал 360°05:09

Берлин прокомментировал договорённости России и Украины по газу

RT на русском08:35

«Газпром», «Интер РАО», Nvidia: за какими котировками следить сегодня

РБК01:00

Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Интерфаксвчера в 23:45

Газовый прорыв. Россия, ЕС и Украина достигли «принципиального» соглашения по газу

ТАССвчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Армия и оружие

Трамп официально объявил о создании военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране военно-космических сил.
Lenta.ru 20:17
Политика

В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ

В Сирии под стражей находятся около двух тысяч боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.
RT на русском 20:28
Политика

Белый дом заставил демократов отказаться от немедленной помощи Украине

Представители Демократической партии планировали включение пункта о выделении $250 млн на военную помощь Украине в пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году.
Газета.Ru 19:07
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Российская газета 12:12
Происшествия

В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ

По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Российская газета вчера в 10:47
Экономика

Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроев за два-три года

Негативная ситуация с долгостроями может быть повернута в позитивное русло за два-три года.
ТАСС 12:24
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына

В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Говорит Москва вчера в 23:22
Экономика

Госдолг Франции впервые с 2017 года превысил ВВП

Государственный долг Франции вырос в третьем квартале 2019 года до 100,4% от ВВП, превысив его впервые с 2017 года.
ТАСС 17:00
Политика

Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей

Реальное время вчера в 08:33
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.
Интерфакс 09:56
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Газета.Ru 18:49
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Общество

Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Известия 14:13
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» рассказал о том, почему принял решение уйти из «Витесса».
Спорт-Экспресс 17:00
Общество

Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год

Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
РИА Новости 18:02
Единоборства

Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
РИА Новости 16:15
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Народные новости 13:34
Общество

Мать не узнала похудевшую на 96 кг дочь и прошла мимо нее на улице

Женщина просто прошла мимо дочери. К слову, сброшенные килограммы подарили Элизабет уверенность в себе.
Летидор вчера в 13:34
Экономика

В России вырастут розничные цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Ведомости 14:22
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

ToDay News Ufa 18 декабря в 21:15
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском 13:41
Политика

Отголоски стрельбы на Лубянке

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Совершенно секретно 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
Главное