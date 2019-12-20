Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу, сообщает РИА Новости. "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Россия и Украина договорились по газу

Политика Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Гаджеты В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2 Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Наука Найден самый древний на планете ископаемый лес В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.