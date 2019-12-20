Политика
Российская газетаРоссия и Украина договорились по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу, сообщает РИА Новости. "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
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Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельВести.Ru 01:50
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