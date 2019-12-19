Политика

Евразия DailyЕвразия DailyРоссия и Украина договорились о транзите газа

Россия и Украина договорились о транзите газа через Украину с 2020 года. Об этом на брифинге в Берлине заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Еврокомиссар сообщил, что согласованы основные принципы, но говорить о деталях он не будет.
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Алексей Оржель
Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельВести.Ru 01:50

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