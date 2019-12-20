Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.

На переговорах в Берлине Москва и Киев достигли принципиального согласия по условиям транзита газа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Россия и Украина договорились об условиях транзита газа

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