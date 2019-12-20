Политика

Life.ruLife.ruРоссия и Украина договорились о продолжении транзита газа

Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".
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с чего всё началось

Козак раскрыл подробности нового контракта России и Украины по газу

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.
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Украина пообещала раскрыть подробности договоренностей с Россией по газу

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На Украине подтвердили подписание протокола долгосрочного транзита газа

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Россия и Украина договорились о транзите газа и снятии взаимных требований

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Новая газета13:35

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий

ТАСС13:26

Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

Интерфакс13:35

Еврокомиссия приветствует договорённости Москвы и Киева по транзиту газу

REGNUM15:26
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Политика

Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
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В России вырастут цены на водку и коньяк

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Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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