Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Украина и Россия договорились в Париже продолжать переговоры по газовому вопросу

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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
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