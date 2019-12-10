Политика
КоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа
В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Общество
Прокуратура начала проверку из-за видео с матом мэра Липецка
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Культура
Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»
В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Космос
Хаббл находит драматические детали в галактике NGC 5468
Некоторые из самых драматических событий во Вселенной происходят, когда звезды умирают и катастрофически взрываются при этом процессе.
Спорт
Кафельников заявил о страданиях невинных спортсменов из-за чиновников
Российским спортсменам запретили участвовать в крупных турнирах под флагом страны, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса, что привело к запрету на проведение в России международных соревнований сроком на четыре года.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Политика
Сегодня состоится встреча Путина и Зеленского
Помощник Президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского (президент Украины) состоится.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
Богатый кроссовер Genesis привезут в Россию в 2020 году
По официальной информации речь идет о кроссовере GV80, который был уже показан нам фотошпионами.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова решила ответить на многочисленные обвинения в алкоголизме.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Названо число жителей Донбасса, получивших гражданство России
Более 160 тыс. заявлений подали жители Донецкой и Луганской народных республик на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей республик уже получили паспорта РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Спорт