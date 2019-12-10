В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Россия и Украина договорились по транзиту газа

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