Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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с чего всё началось

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения. В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Коммерсантъвчера в 15:45

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Россия и Украина договорились по транзиту газа

Коммерсантъвчера в 15:45

Путин и Зеленский смогли договориться по газу — СМИ

REGNUMвчера в 15:53

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Московский Комсомолецвчера в 16:25

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News.ruвчера в 16:53

Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа

ФАНвчера в 16:12
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Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже

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Вести.Ru вчера в 22:38
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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
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