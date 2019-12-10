Политика
КоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал, что «пока никаких договоренностей достигнуто не было». В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Политика
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Армия и оружие
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Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.