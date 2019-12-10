Политика
КоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения. В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Происшествия
Соучастницу убийства Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Ленинский суд Екатеринбурга оставил в СИЗО до 12 апреля Екатерину Меньшикову, которая подозревается в убийстве Ксении Каторгиной.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Спорт
Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов, передает корреспондент «Ведомостей».
Политика
Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции в Париже, что затронули во время двухсторонней встрече тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Наука
34, 60 и 78 лет: старение человека происходит в 3 этапа
Естественными биологическими часами, которые в точно определяют несколько этапов в старении организма человека - 34, 60 и 78 лет, являются по исследованиям ученых уровни белков в крови человека.
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон с графеновым супераккумулятором
Инсайдер передает, что первым аппаратом с графеновой батареей станет Huawei P40, который получит аккумулятор емкостью 5500 миллиампер-часов.
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Компания официально объявила, что первый телефон с операционной системой HarmonyOS вместо Android выйдет в августе 2020 года.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Кино
Бандерас и Феникс номинированы на «Золотой Глобус»
Игры
СМИ: Valve работает над новой частью Left 4 Dead
Valve занимается разработкой новой части Left 4 Dead. Игра будет создана для шлемов виртуальной реальности.
Здоровье
Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом
Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.
Политика
«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита
По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев может засудить семью Фриске за клевету
Ранее Лена Миро оценила слова Шепелева о том, что Фриске не была его женой.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Авто
Названы семь главных премьер автосалона в Лос-Анджелесе
В прошлом месяце автопроизводители поразили публику своими новинками, которые были представлены в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Футбол
Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы
"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Политика
Зеленский пригласил российских журналистов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Составлен список неудачных подарков на Новый год
Составлен список подарков, которые лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины
Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.