Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения. В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский.
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«Нафтогаз» сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Россией

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Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

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