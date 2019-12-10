Делегации Украины и России на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает ТАСС.

Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

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