Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

Делегации Украины и России на «нормандском саммите» договорились продолжать переговоры относительно поставок газа. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает ТАСС.
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Переговоры России и Украины по газу продолжатся, заявили в «Нафтогазе»

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Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газу

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