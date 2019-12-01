Политика

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

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Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

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Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

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