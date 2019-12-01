Общество

Живая КубаньЖивая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

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Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Россия и Украина договорились о продолжении транзита газа в Европу

Эхо Москвы21 декабря в 00:00

Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите

Известиявчера в 16:01

Россия и Украина договорились по транзиту газа в Европу

Живая Кубань03:40
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