Общество
Живая КубаньРоссия и Украина договорились по транзиту газа в Европу
Киев и Москва отказались от взаимных претензий. 20 декабря в Минске прошли переговоры двух сторон по транзиту российского газа через территорию Украины. Вопрос наболевший, и, предполагаем, что по обе стороны границы многие облегчённо выдохнули, когда пришло известие, что удалось достичь компромисса.
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Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Экономика
Bloomberg назвал рубль убежищем от торговой войны США и Китая
Опрос агентства среди 57 глобальных инвесторов, стратегов и трейдеров предрекает рублю роль лидера уже в 2020 году.
Политика
Медведев прокомментировал договоренности по газу с Украиной
Протокольные договоренности по газовому сотрудничеству между компаниями России и Украины должны быть закреплены на практике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в шкафу у педофила
В немецком городе Реклингхаузен в доме 44-летнего мужчины, осуждённого в 2018 году за хранение детской порнографии, нашли пропавшего летом 2017 года школьника.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Происшествия
Суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве Шеремета
Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца.
Общество
Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Кино
«Звездные войны» возглавили российский прокат
Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года, эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель в ТКГ от России Борис Грызлов.
Футбол
Глушаков рассказал о разводе с женой
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о бракоразводном процессе с бывшей супругой Дарьей, передает Sport24.
Политика
Путин пошутил над взявшим колбасу на агровыставке полпредом в ЮФО
Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который во время посещения выставки сельхозпродукции в Адыгее взял в руки палку колбасы.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Авиаперевозчики заявили об угрозе срыва полётов в новогодние праздники
В письме указывается, что это делает невозможным включение самолётов в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт «к массовому срыву программ полётов в пиковые дни новогодних праздников».
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
За победу команде начислялось два очка, за ничью - одно. Лучшим российским клубом стал "Спартак". Москвичи идут на 34-м месте со 111 очками.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Происшествия
В Саратове арестован мужчина, убивший полицейского
Суд в Саратове арестовал по ходатайству следствия мужчину, задержанного после нападения на полицейских, в результате которого один сотрудник полиции погиб, а второй был госпитализирован с травмами.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Футбол
Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Армия и оружие
Сирийская ПРО отразила израильский ракетный удар по Дамаску
Системы сирийской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны израильских ВВС.
Политика
МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта.